Фердинанд: «Стать легендой или выбрать деньги – решать Салаху»

Известный в прошлом английский футболист прокомментировал нежелание Мохамеда Салаха продлевать контракт с «Ливерпулем» на предложенных ему условиях.

«Салах может считать, что за него говорят его игра и его показатели. Но в «Ливерпуле» есть структура оплаты труда. Выбор за Салахом: подписать контракт и навсегда остаться иконой для «Ливерпуля» или уйти за деньгами? Думаю, скоро мы узнаем ответ», – заявил Фердинанд, выступая на канале BT Sport.

Контракт Мохамеда Салаха с «Ливерпулем» истекает по окончании следующего сезона. По словам Юргена Клоппа, клуб сделал всё возможное для достижения договорённости с египетским нападающим.