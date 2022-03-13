Лэмпард: У меня не было и нет каких-либо особых отношений с Абрамовичем

Бывший капитан и тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард отрицает, что у него сложились особые отношения с владельцем лондонского клуба Романом Абрамовичем. Нынче Лэмпард тренирует лондонский «Эвертон», он возглавил клуб в последние дни января.

- Я долго играл за «Челси», тренировал клуб. Знаю там практически всех и переживаю за людей, которые могут потерять работу. По-человечески это очень непросто. Я слышал, что про меня говорили, будто бы я друг Абрамовича. Но могу пересчитать на пальцах одной руки наши встречи в последнее время, - заявил Лэмпард, слова которого цитирует Daily Mail.