Игрокам «Челси» предложили использовать бюджетные авиалинии

Игрокам «Челси» сказали, что они больше не могут летать на выездные матчи на частном самолете и, возможно, им придется использовать бюджетные авиалинии.

Ночевки в пятизвездочных отелях также будут отменены после того, как клубу был установлен лимит трат в размере 20 000 фунтов стерлингов на один выездной матч.

«Учитывая количество сотрудников, которых клуб забирает, и отелей, в которых они останавливаются, этой цифры будет недостаточно, чтобы поддерживать стандарты, к которым привыкли игроки», - сообщил источник изданию Sunday People.