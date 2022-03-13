Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игрокам «Челси» предложили использовать бюджетные авиалинии

13 Марта 2022 • 00:37 Комментировать

Игрокам «Челси» сказали, что они больше не могут летать на выездные матчи на частном самолете и, возможно, им придется использовать бюджетные авиалинии.

Ночевки в пятизвездочных отелях также будут отменены после того, как клубу был установлен лимит трат в размере 20 000 фунтов стерлингов на один выездной матч.

«Учитывая количество сотрудников, которых клуб забирает, и отелей, в которых они останавливаются, этой цифры будет недостаточно, чтобы поддерживать стандарты, к которым привыкли игроки», - сообщил источник изданию Sunday People.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Брентфорд 2:0 Бёрнли 2.15 3.25 3.65
окончен Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм 2.10 3.55 3.40
13.03  17:00 Вест Хэм ... Астон Вилла 1.87 3.90 4.00
13.03  17:00 Челси ... Ньюкасл 1.21 0.00 0.00
13.03  17:00 Эвертон ... Вулверхэмптон 2.46 3.25 3.10
13.03  17:00 Саутгемптон ... Уотфорд 1.74 4.00 4.60
13.03  17:00 Лидс ... Норвич 1.76 4.10 4.40
13.03  19:30 Арсенал ... Лестер 1.65 4.20 5.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Марта
00:39 · Англия. Премьер-лига
Роналду установил новый мировой рекорд по количеству голов в профессиональном футболе
00:37 · Англия. Премьер-лига
Игрокам «Челси» предложили использовать бюджетные авиалинии
00:28 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» рассматривает варианты приобретения вингера донецкого «Шахтера»
00:18 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Мы не заслужили поражения, но у «МЮ» есть Роналду» 1
12 Марта
23:35 · Англия. Премьер-лига
Бэйли собирается уйти из «Астон Виллы»
23:25 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл назвал Роналду величайшим футболистом
23:17 · Англия. Премьер-лига
Роналду установил новый рекорд АПЛ
23:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет сохранить Траоре и отдать за него Тринкана и Пуча
22:36 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин раскритиковал Варана и Магуайра
22:34 · Англия. Премьер-лига
Роналду оформил хет-трик в матче с «Тоттенхэмом» 1
22:06 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Астон Виллы»: «Джеррард напоминает мне Венгера»
21:47 · Англия. Премьер-лига
Клопп: Мы просто хоти выиграть как можно больше матчей
21:35 · Англия. Премьер-лига
Лукаку не собирается уходить из «Челси»
21:27 · Англия. Премьер-лига
Роналду побил рекорд по числу голов в карьере 2
21:26 · Англия. Премьер-лига
Хави отказал «МЮ» перед назначением в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем