«Лестер» рассматривает варианты приобретения вингера донецкого «Шахтера»

«Лестер» изучает возможность подписания вингера донецкого «Шахтера» Тете.

В 2020 году сообщалось, что футболистом интересуются ряд европейских клубов, в том числе «Ньюкасл», «Рома» и «Милан». Трансферная стоимость игрока составляла 61 миллион фунтов стерлингов.

На данный момент, согласно информации MailOnline, Тете и его одноклубник из донецкого клуба Додо хотят расторгнуть соглашения с «Шахтером», чтобы перебраться в один из западноевропейских клубов.

22-летний бразилец сыграл за «Шахтер» в этом сезоне 28 матчей и забил 10 голов.