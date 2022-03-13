«Лестер» рассматривает варианты приобретения вингера донецкого «Шахтера»

«Лестер» изучает возможность подписания вингера донецкого «Шахтера» Тете.
В 2020 году сообщалось, что футболистом интересуются ряд европейских клубов, в том числе «Ньюкасл», «Рома» и «Милан». Трансферная стоимость игрока составляла 61 миллион фунтов стерлингов.
На данный момент, согласно информации MailOnline, Тете и его одноклубник из донецкого клуба Додо хотят расторгнуть соглашения с «Шахтером», чтобы перебраться в один из западноевропейских клубов.
22-летний бразилец сыграл за «Шахтер» в этом сезоне 28 матчей и забил 10 голов.