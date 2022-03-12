«Барселона» хочет сохранить Траоре и отдать за него Тринкана и Пуча

Каталонская «Барселона» намерена сохранить у себя нападающего Адамана Траоре.

Сейчас форвард арендуется «Барсой» у «Вулверхэмптона». Его стоимость составляет 30 миллионов евро.

Сообщается, что «Барселона» хочет предложить «волкам» Франсишку Тринкана и Рики Пуча в обмен на нападающего. Тринкан уже находится в аренде в «Вулверхэмптоне» и провел в этом сезоне на команду 22 матча в АПЛ. Пуч не входит в планы главного тренера каталонцев Хави и каталонцы согласны расстаться с ним.

В составе «Барселоны» в этом сезоне Траоре вышел на поле в 5 матчах и отдал 2 голевые передачи.