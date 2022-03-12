Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Голкипер «Астон Виллы»: «Джеррард напоминает мне Венгера»

12 Марта 2022 • 22:06 Комментировать
Астон Вилла
...
Арсенал
19.03 15:30

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, в прошлом выступавший за «Арсенал», сравнил своего нынешнего наставника с Арсеном Венгером.

«Он очень тихий и спокойный человек. Но все слушают, когда он начинает говорить. Этим он напоминает Венгера. – сказал 29-летний аргентинский страж ворот. – Когда Джеррард даёт план на игру, все игроки получают точное представление о том, что нужно делать на поле. Он очень требователен», – цитирует Мартинеса Sky Sports.

Эмилиано Мартинес выступал за «Арсенал» под руководством Арсена Венгера с 2010 по 2018 год.

Стивен Джеррард возглавил «Астон Виллу» по ходу текущего сезона.

Оценить новость
- 3
Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Арсенал Лондон Стивен Джеррард Эмилиано Мартинес Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АСТОН ВИЛЛА АРСЕНАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Брайтон 0:2 Ливерпуль 6.30 4.50 1.50
окончен Брентфорд 2:0 Бёрнли 2.15 3.25 3.65
окончен Манчестер Юнайтед 3:2 Тоттенхэм 2.10 3.55 3.40
13.03  17:00 Вест Хэм ... Астон Вилла 1.87 3.90 4.00
13.03  17:00 Челси ... Ньюкасл 1.21 0.00 0.00
13.03  17:00 Эвертон ... Вулверхэмптон 2.46 3.25 3.10
13.03  17:00 Саутгемптон ... Уотфорд 1.74 4.00 4.60
13.03  17:00 Лидс ... Норвич 1.76 4.10 4.40
13.03  19:30 Арсенал ... Лестер 1.65 4.20 5.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
23:17 · Англия. Премьер-лига
Роналду установил новый рекорд АПЛ
23:14 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет сохранить Траоре и отдать за него Тринкана и Пуча
22:36 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин раскритиковал Варана и Магуайра
22:34 · Англия. Премьер-лига
Роналду оформил хет-трик в матче с «Тоттенхэмом» 1
22:06 · Англия. Премьер-лига
Голкипер «Астон Виллы»: «Джеррард напоминает мне Венгера»
21:47 · Англия. Премьер-лига
Клопп: Мы просто хоти выиграть как можно больше матчей
21:35 · Англия. Премьер-лига
Лукаку не собирается уходить из «Челси»
21:27 · Англия. Премьер-лига
Роналду побил рекорд по числу голов в карьере 2
21:26 · Англия. Премьер-лига
Хави отказал «МЮ» перед назначением в «Барселону»
21:23 · Англия. Премьер-лига
Роналду сделал дубль в первом тайме матча с «Тоттенхэмом»
20:54 · Англия. Премьер-лига
Рангник прокомментировал информацию о связи «МЮ» с Тухелем
20:35 · Англия. Премьер-лига
Рис Джеймс попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Реала»
20:33 · Англия. Премьер-лига
Леонардо может покинуть пост спортивного директора «ПСЖ»
20:29 · Англия. Премьер-лига
Салах нагнал Фаулера по количеству результативных действий в матчах АПЛ за «Ливерпуль»
20:21 · Англия. Премьер-лига
Рангник высказался о важности матчей против «Тоттенхэма» и «Атлетико» для «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем