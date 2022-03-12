Голкипер «Астон Виллы»: «Джеррард напоминает мне Венгера»

Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, в прошлом выступавший за «Арсенал», сравнил своего нынешнего наставника с Арсеном Венгером.

«Он очень тихий и спокойный человек. Но все слушают, когда он начинает говорить. Этим он напоминает Венгера. – сказал 29-летний аргентинский страж ворот. – Когда Джеррард даёт план на игру, все игроки получают точное представление о том, что нужно делать на поле. Он очень требователен», – цитирует Мартинеса Sky Sports.

Эмилиано Мартинес выступал за «Арсенал» под руководством Арсена Венгера с 2010 по 2018 год.

Стивен Джеррард возглавил «Астон Виллу» по ходу текущего сезона.