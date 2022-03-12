Лукаку не собирается уходить из «Челси»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку опроверг слухи о том, что он собирается перейти в «Интер».

Совсем недавно итальянские СМИ сообщали, что нападающий «Челси» Ромелу Лукаку собирается вернуться в «Интер» и пойти на сокращение зарплаты.

По информации The Telegraph, форвард не собирается покидать «Стэмфорд Бридж» и «разозлен заявлениями о своем переходе в итальянский клуб».

Слухи об уходе из «Челси» появились на фоне информации о замораживании активов владельца клуба Романа Абрамовича и вопросах относительно будущего «Челси». Однако, Лукаку опроверг эти заявления.