Рис Джеймс попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Реала»

Крайний защитник «Челси» Рис Джеймс стал очередным игроком, связанным с возможным переходом в другой клуб.

22-летний футболист связан с «синими» контрактом, рассчитанным до лета 2025 года, однако, как утверждается, из-за нынешней ситуации клуб может испытать трудности с удержанием ключевых фигур.

По информации Daily Mail, правый латераль сборной Англии рассматривается «Манчестер Сити» как долгосрочная замена Кайлу Уокеру, которому в мае исполнится 32 года. Мадридский «Реал» в свою очередь ищет альтернативные варианты на позицию, которую в настоящий момент закрывают 30-летние Дани Карвахаль и Лукас Васкес.

Рис Джеймс стал автором 6 голов и 7 голевых передач в 26 поединках нынешнего сезона за «Челси» во всех турнирах.