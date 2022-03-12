Леонардо может покинуть пост спортивного директора «ПСЖ»

По сообщениям испанских СМИ, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи недоволен результатами нескольких трансферных сделок, а огромные инвестиции, которые пришли в «ПСЖ» прошлым летом не помогли клубу улучшить результаты в Лиге чемпионов.

Сообщается, что в связи с этим спортивный директор клуба Леонардо может быть уволен по окончанию сезона.

Возможным приемником бразильца на этом посту называют Фабио Паратичи, который сейчас управляет спортивными вопросами в лондонском «Тоттенхэме».

При этом уточняется, что Паратичи не так давно приступил к свои обязанностям в лондонском клубе и переманить его в «ПСЖ» будет непростой задачей.