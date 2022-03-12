«Ливерпуль» ведёт переговоры о новом контракте с Кейта

Наби Кейта в скором времени может поставить подпись под новым соглашением с «Ливерпулем».

Действующий контракт Кейта с «красными» рассчитан до лета 2023 года. По словам главного тренера команды Юргена Клоппа, в настоящее время стороны уже ведут переговоры о заключении нового договора.

«Наби – выдающийся игрок, его ждёт прекрасное будущее. Что касается постоянно возникающих вопросов о продлении контракта, клуб уже вступил в диалог с агентами и нужными людьми», – цитирует немецкого специалиста Фабрицио Романо.

Наби Кейта защищает цвета «Ливерпуля» с 2018 года. Ранее он выступал за немецкий «РБ Лейпциг». В текущей кампании гвинеец записал в свой актив 3 гола в 24 матчах.