«Брентфорд» обыграл «Бёрнли», Кристиан Эриксен отдал голевой пас

«Брентфорд» в матче 29-го тура чемпионата Англии в напряжённом матче обыграл «Бёрнли» (2:0), сумев значительно оторваться от зоны вылета.

Оба мяча хозяева поля провели в последние 10 минут матча. Сначала Айвен Тони воспользовался голевой передачей Кристиана Эриксена, а потом реализовал пенальти, назначенный после фола последней надежды со стороны Натана Коллинза.

Победа позволила «Брентфорду» оторваться от «Бёрнли», идущего в зоне вылета, на девять очков.