«Брентфорд» обыграл «Бёрнли», Кристиан Эриксен отдал голевой пас

«Брентфорд» в матче 29-го тура чемпионата Англии в напряжённом матче обыграл «Бёрнли» (2:0), сумев значительно оторваться от зоны вылета.
Оба мяча хозяева поля провели в последние 10 минут матча. Сначала Айвен Тони воспользовался голевой передачей Кристиана Эриксена, а потом реализовал пенальти, назначенный после фола последней надежды со стороны Натана Коллинза.
Победа позволила «Брентфорду» оторваться от «Бёрнли», идущего в зоне вылета, на девять очков.
Протокол игры
|(1:0) Тони Айвен85'
|(2:0) Тони Айвен90'
Райя Давид•Айер Кристоффер•Янссон Понтус•Пиннок Итан•Генри Рико•Янельт Витали•Норгор Кристиан 81' (Йенсен Матиас ( 81') •Эриксен Кристиан•Мбеумо Брайан 90' (Ониика Фрэнк ( 90') •Каньос Серхи 75' (Висса Йоан ( 75') •Тони Айвен 86'
12 марта. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".