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«Брентфорд» обыграл «Бёрнли», Кристиан Эриксен отдал голевой пас

12 Марта 2022 • 20:01 Комментировать
Брентфорд
2:0
Бёрнли
окончен

«Брентфорд» в матче 29-го тура чемпионата Англии в напряжённом матче обыграл «Бёрнли» (2:0), сумев значительно оторваться от зоны вылета.

Оба мяча хозяева поля провели в последние 10 минут матча. Сначала Айвен Тони воспользовался голевой передачей Кристиана Эриксена, а потом реализовал пенальти, назначенный после фола последней надежды со стороны Натана Коллинза.

Победа позволила «Брентфорду» оторваться от «Бёрнли», идущего в зоне вылета, на девять очков.

Протокол игры  
Брентфорд 2:0Бёрнли
(1:0) Тони Айвен85'   
(2:0) Тони Айвен90'   
Райя ДавидАйер КристофферЯнссон ПонтусПиннок ИтанГенри РикоЯнельт ВиталиНоргор Кристиан  81' (Йенсен Матиас (  81') Эриксен КристианМбеумо Брайан  90' (Ониика Фрэнк (  90') Каньос Серхи  75' (Висса Йоан (  75') Тони Айвен   86'
Запасные: Баптист ШендонЙоргенсен МатиасЛоссль ЙонасРасмуссен МадсГоддос СаманБех Мадс
Поуп НикРобертс Коннор IIТарковски Джеймс   89'Коллинз Натан   90'Тэйлор ЧарлиЛеннон АаронВествуд ЭшлиБраунхилл ДжошМакнил ДуайтКорне МаксвеллВегхорст Ваут  67' (Родригес Джей (  67')
Запасные: Томас БоббиКорк ДжекБарнс ЭшлиСтивенс ДейлЛоутон МэттьюХеннесси УэйнБардсли ФилиппЛонг Кевин
12 марта. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Кристиан Эриксен Брентфорд
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окончен Брайтон 0:2 Ливерпуль 6.30 4.50 1.50
окончен Брентфорд 2:0 Бёрнли 2.15 3.25 3.65
12.03  20:30 Манчестер Юнайтед ... Тоттенхэм 1.91 3.85 3.95
13.03  17:00 Вест Хэм ... Астон Вилла 1.87 3.90 4.00
13.03  17:00 Челси ... Ньюкасл 1.21 0.00 0.00
13.03  17:00 Эвертон ... Вулверхэмптон 2.46 3.25 3.10
13.03  17:00 Саутгемптон ... Уотфорд 1.74 4.00 4.60
13.03  17:00 Лидс ... Норвич 1.76 4.10 4.40
13.03  19:30 Арсенал ... Лестер 1.65 4.20 5.00
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