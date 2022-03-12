СМИ: Почеттино может оказаться в «Манчестер Сити»

Маурисио Почеттино может сменить Хосепа Гвардиолу на посту главного тренера «Манчестер Сити», если клуб выиграет Лигу чемпионов, а испанский тренер решит уйти на пике карьеры, сообщает The Sun.

Контракт Гвардиолы с манчестерским клубом заканчивается в 2023 году, но, по информации английского издания, испанец может принять решение покинуть клуб раньше, если победит в Лиге чемпионов.

Между тем, в прессе уже несколько недель муссируются слухи, что в услугах Почеттино заинтересован «Манчестер Юнайтед», который ищет тренера на постоянную основу.