Мерсон: Невешу нужно уходить в «Арсенал»

Бывший полузащитник сборной Англии и «Арсенала» Пол Мерсон считает, что полузащитнику «Вулверхэмптон» Рубену Невешу пора перебираться в более сильный клуб.

«Я не вижу его игроком «Вулверхэмптона» в следующем сезоне. Куда ему уходить? Я думаю, он мог бы усилить полузащиту «Арсенала», - сказал Мерсон в интервью Sky Sports.

Если «Арсенал» сможет в этом сезоне пробиться в Лигу чемпионов, то клуб должен присмотреться к 24-летнему португальцу, считает эксперт.

В этом сезоне Невеш сыграл за «волков» 26 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.