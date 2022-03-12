Агент: Нубель останется в «Монако»

Голкипер «Монако» Александр Нубель останется в «Монако» еще на один сезон, заявил агент игрока Штефан Бакс.

«Если не произойдет ничего экстраординарного, Александр останется в «Монако» в следующем сезоне», — сказал Бакс. «Планов вернуться в Мюнхен досрочно также нет. Александр регулярно играет в «Монако» и может там развиваться».

Футболист перешел в «Монако» из «Баварии» на правах двухгодичной аренды. Ранее сообщалось, что вратарем усиленно интересуется лондонский «Тоттенхэм», однако по словам агента игрока, «Бавария» предпочтет не отпускать игрока, чтобы тот продолжал прогрессировать в «Монако».

25-летний голкипер 11 раз сохранил свои ворота «сухими» в 37 играх за «Монако» во всех турнирах в этом сезоне.