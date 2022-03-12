«Барселона» начала переговоры по переходу Мелье

«Барселона» начала переговоры по переходу вратаря Илана Мелье. Предполагается, что именно он станет заменой Марку тер Штегену, сообщает A Partido Unico.

22-летний вратарь «Лидса» считается одним из лучших молодых голкиперов мира. Учитывая его возраст и огромный потенциал, руководство «Барсы» считает, что он может стать блестящей долгосрочной инвестицией для клуба.

Представители каталонского клуба уже начали переговоры о возможности летнего трансфера. Сообщается, что «Лидс» запросит за вратаря около 25 миллионов евро. Но если английский клуб вылетит из АПЛ, цена может значительна упасть.