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Сёмин – о санкциях в отношении «Челси»: «Это решение не против Абрамовича, это решение против футбола в принципе»

12 Марта 2022 • 17:39 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
1.30 5.20 10.50
Через 22 ч. 4 мин.

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказал своё мнение о санкциях в отношении английского «Челси», с которым лондонский клуб столкнулся по той причине, что его владельцем является россиянин Роман Абрамович.

Юрий Павлович напомним, что Абрамович за менее чем двадцать лет руководства «Челси» сделал очень многое не только для развития клуба, но и для развития всего мирового футбола. Именно по этой причине бизнесмена очень уважают болельщики «Челси», которые на каждом матче посвящают ему хвалебные кричалки.

«Роман Аркадьевич многое сделал для развития футбола по всему миру. Болельщики «Челси» его очень уважают и любят. Это решение не против Абрамовича, это решение против футбола в принципе», – приводит слова Юрия Сёмина Sport24.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Юрий Сёмин
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