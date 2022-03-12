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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Руководство АПЛ отстранило Абрамовича от руководства «Челси»

12 Марта 2022 • 15:28 Комментировать (1)

Российского бизнесмена Романа Абрамовича отстранили от руководства лондонским «Челси». Информация об этом появилась в британских СМИ.

Решение об отстранении приняло руководство английской Премьер-лиги. Предполагается, что это делано для того, чтобы «Челси» смог избежать серьезных финансовых потерь.

Напомним, что Роман Абрамович хотел продать лондонский клуб, однако не успел сделать этого до того, как в отношении него ввели санкции.

Из-за ограничений, наложенных на Абрамовича, «Челси» мог понести серьезные финансовые потери, вплоть до полного прекращения существования клуба.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович
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Комментарии (1)
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ингерман
12 Марта 2022 в 15:34
гы-гы-гы! )))
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