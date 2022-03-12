«Челси» уведомил правительство Великобритании, что может не доиграть сезон из-за финансовых проблем

«Челси» уведомил правительство Великобритании, что может обанкротиться и не завершить сезон, если санкции в отношении владельца клуба Романа Абрамовича, не будут пересмотрены, сообщает The Telegraph.

В клубе сообщили, что не в состоянии оплачивать услуги персонала, из-за чего могут быть закрыты несколько секторов стадиона «Стэмфорд Бридж».

Напомним, 10 марта правительство Великобритании ввело санкции в отношении российского бизнесмена Романа Абрамовича, заморозив все его активы, включая лондонский клуб. Из-за этого «Челси» не имеет возможности даже продавать билеты на свои матчи. Поэтому на завтрашнюю игру против «Ньюкасла» смогут попасть лишь владельцы абонементов и болельщики, купившие билеты до 10 марта.