Рюдигер ведет переговоры с «Челси»

Немецкий защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер ведет переговоры о возможном контракте с «Ювентусом». Об этом сообщает The Sun.

«Синие» хотели сохранить Рюдигера в составе и подписать с ним новое соглашение, но из-за финансовых трудностей, который грозят клубу после того, как Роман Абрамович попал под санкции, сделать это будет сложно.

Рюдигер уже сейчас озаботился вопросом продолжения карьеры. «Ювентус» игрок рассматривает как один из возможных вариантов.

Ранее сообщалось, что защитником интересуется ряд европейских клубов, которые могут воспользоваться ситуацией вокруг «Челси», чтобы подписать футболиста.