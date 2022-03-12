«Манчестер Юнайтед» может переманить Тухеля у «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.

По сообщению источников, «красные дьяволы» пристально следят за ситуацией, которая складывается в лондонском клубе после того, как на Романа Абрамовича наложили санкции. «Манчестер Юнайтед» может воспользоваться моментом и предложить Тухелю контракт.

Отмечается, что действующий тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник лично рассматривает Тухеля как своего преемника.

Если «Челси» не получится минимизировать потери от санкций, наложенных на Абарамовича, то Тухель может согласиться на предложение «Манчестер Юнайтед».