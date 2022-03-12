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Давид де Хеа пропустит матч с «Тоттенхэмом» из-за коронавируса

12 Марта 2022 • 13:38 Комментировать

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа пропустит матч с «Тоттенхэмом» из-за коронавируса. Об этом сообщает SunSport.

По информации источников, вратарь получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Повторный тест испанца оказался отрицательным, однако теперь «красным дьяволам» нужно получить разрешение от руководства английской Премьер-лиги для того, чтобы футболист смог принять участие в матче.

Надежды на то, что Давида де Хеа допустят до встречи у «Манчестер Юнайтед» практически нет, а это значит, что у Дина Хендерсона появится шанс проявить себя.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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