Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Некоторые игроки «Челси» хотят расторгнуть контракт с клубом

12 Марта 2022 • 12:50 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
1.30 5.20 10.50
13.03 17:00

Некоторые футболисты «Челси» на фоне санкций правительства Великобритании в отношении владельца клуба Романа Абрамовича, хотят покинуть клуб, сообщает The Telegraph.

По информации источника, игроки уже обратились к своим юристам, чтобы изучить возможность расторжения своих соглашений в случае ухудшения финансовой ситуации в «Челси».

Напомним, ранее правительство Великобритании заблокировало все активы Абрамовича.

На данный момент «Челси» занимает 3-ю строчку в АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 очков. Также  «аристократы» ведут борьбу с французским «Лиллем» за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов. В феврале команда под руководством Томаса Тухеля впервые в своей истории выиграл Клубный чемпионат мира.  
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ НЬЮКАСЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.03  15:30 Брайтон ... Ливерпуль 6.20 4.70 1.51
12.03  18:00 Брентфорд ... Бёрнли 2.21 3.55 3.30
12.03  20:30 Манчестер Юнайтед ... Тоттенхэм 1.91 3.85 3.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
13:38 · Англия. Премьер-лига
Давид де Хеа пропустит матч с «Тоттенхэмом» из-за коронавируса
12:50 · Англия. Премьер-лига
Некоторые игроки «Челси» хотят расторгнуть контракт с клубом
12:41 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Не спрашивал Роналду о том, счастлив ли он в «МЮ»
12:16 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Мне нравится работать в «Тоттенхэме»
11:40 · Англия. Премьер-лига
Клопп про контракт Салаха: «Ливерпуль» сделал всё, что мог»
11:22 · Англия. Премьер-лига
Продажа «Челси» состоится только после того, как правительство Великобритании одобрит покупателя
11:19 · Англия. Премьер-лига
Юрген Клопп поддержал санкции в отношении Романа Абрамовича 3
10:27 · Англия. Премьер-лига
Холанн согласовал свой переход в «Манчестер Сити»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Рангник разрешил Рэшфорду уйти из «Манчестер Юнайтед» 1
07:48 · Англия. Премьер-лига
Венгер вспомнил, как он упустил Роналду и Канте
04:24 · Англия. Премьер-лига
Джеррард мечтает заполучить Луиса Суареса
00:11 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Барселоны» может оказаться в «Вест Хэме»
11 Марта
23:48 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Джеррард может вывести «Астон Виллу» в еврокубки»
23:29 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нацелилась на полузащитника сборной Англии
23:11 · Англия. Премьер-лига
Из-за неопределённой ситуации с «Челси» Тухель может стать тренером «Манчестер Юнайтед» 1
Все новости
Рекомендуем