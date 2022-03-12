Некоторые игроки «Челси» хотят расторгнуть контракт с клубом

Некоторые футболисты «Челси» на фоне санкций правительства Великобритании в отношении владельца клуба Романа Абрамовича, хотят покинуть клуб, сообщает The Telegraph.

По информации источника, игроки уже обратились к своим юристам, чтобы изучить возможность расторжения своих соглашений в случае ухудшения финансовой ситуации в «Челси».

Напомним, ранее правительство Великобритании заблокировало все активы Абрамовича.

На данный момент «Челси» занимает 3-ю строчку в АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 очков. Также «аристократы» ведут борьбу с французским «Лиллем» за выход в 1/4 финала Лиги чемпионов. В феврале команда под руководством Томаса Тухеля впервые в своей истории выиграл Клубный чемпионат мира.