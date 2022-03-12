Рангник: «Не спрашивал Роналду о том, счастлив ли он в «МЮ»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал ситуацию с португальским форвардом команды Криштиану Роналду. Его слова передает Sky Sports.

По словам Рангника, он не интересовался у Роналду о том, как он чувствует себя в команде. Специалист заявил, что ему важно понимать, что португалец готовится к предстоящим матчам и поддерживает свою форму.

Он также сказал, что не занимался вопросом отъезда Роналду в Португалию во время матча с «Манчестер Сити». Рангник добавил, что ему неважно разбираться в прошлом, но нужно понимать, что происходит с «Манчестер Юнайтед» сегодня и завтра.