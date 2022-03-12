Конте: «Мне нравится работать в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил возможность продления контракта с клубом. Его слова передает The Guardian.

Конте отметил, что сейчас он связан контрактом с командой и у «Тоттенхэма» осталось три месяца для того, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Специалист добавил, что к январю «шпоры» только начали исправлять ситуацию, но теперь команде нужно бороться за то, чтобы попасть в первую четверку.

По словам итальянского тренера, в будущем «Тоттенхэму» нужно «добавлять» и подтверждать свои амбиции «фактами, а не только словами».