Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте: «Мне нравится работать в «Тоттенхэме»

12 Марта 2022 • 12:16 Комментировать

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил возможность продления контракта с клубом. Его слова передает The Guardian.

Конте отметил, что сейчас он связан контрактом с командой и у «Тоттенхэма» осталось три месяца для того, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Специалист добавил, что к январю «шпоры» только начали исправлять ситуацию, но теперь команде нужно бороться за то, чтобы попасть в первую четверку.

По словам итальянского тренера, в будущем «Тоттенхэму» нужно «добавлять» и подтверждать свои амбиции «фактами, а не только словами».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.03  15:30 Брайтон ... Ливерпуль 6.20 4.70 1.51
12.03  18:00 Брентфорд ... Бёрнли 2.21 3.55 3.30
12.03  20:30 Манчестер Юнайтед ... Тоттенхэм 1.91 3.85 3.95
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
12:41 · Англия. Премьер-лига
Рангник: «Не спрашивал Роналду о том, счастлив ли он в «МЮ»
12:16 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Мне нравится работать в «Тоттенхэме»
11:40 · Англия. Премьер-лига
Клопп про контракт Салаха: «Ливерпуль» сделал всё, что мог»
11:22 · Англия. Премьер-лига
Продажа «Челси» состоится только после того, как правительство Великобритании одобрит покупателя
11:19 · Англия. Премьер-лига
Юрген Клопп поддержал санкции в отношении Романа Абрамовича 2
10:27 · Англия. Премьер-лига
Холанн согласовал свой переход в «Манчестер Сити»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Рангник разрешил Рэшфорду уйти из «Манчестер Юнайтед» 1
07:48 · Англия. Премьер-лига
Венгер вспомнил, как он упустил Роналду и Канте
04:24 · Англия. Премьер-лига
Джеррард мечтает заполучить Луиса Суареса
00:11 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Барселоны» может оказаться в «Вест Хэме»
11 Марта
23:48 · Англия. Премьер-лига
Оуэн: «Джеррард может вывести «Астон Виллу» в еврокубки»
23:29 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» нацелилась на полузащитника сборной Англии
23:11 · Англия. Премьер-лига
Из-за неопределённой ситуации с «Челси» Тухель может стать тренером «Манчестер Юнайтед» 1
23:06 · Англия. Премьер-лига
Салах не впечатлён предложением «Ливерпуля»
22:52 · Англия. Премьер-лига
Бербатов порекомендовал защитника для «Манчестер Юнайтед» 1
Все новости
Рекомендуем