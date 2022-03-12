Продажа «Челси» состоится только после того, как правительство Великобритании одобрит покупателя

Как сообщает Telegraph, Роман Абрамович согласился продать «Челси».

По информации источника, вчера, 11 марта, банк Barclays временно заблокировал счета «Челси». Поэтому торговый банк Raine совместно с клубом проконсультировались с правительством Великобритании по поводу дальнейших действий. Государство должно одобрить нового владельца и то, куда будут направлены деньги от продажи клуба.

Для предложений от потенциальных покупателей Raine установил срок до следующего вторника. Однако он может быть продлён.

Напомним, из-за политической ситуации правительство Великобритании наложило санкции на российского владельца «Челси» Романа Абрамовича. По этой причине клуб лишился большей части своих доходов.