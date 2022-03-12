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Юрген Клопп поддержал санкции в отношении Романа Абрамовича

12 Марта 2022 • 11:19 Комментировать (2)

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал решение британских властей о принятии санкций в отношении Романа Абрамовича. Его слова передает Sky Sport.

По словам Клоппа, он знаком с наставником «Челси» Томасом Тухелем, однако общаются они не очень тесно. При этом наставник «Ливерпуля» посочувствовал своему коллеге и футболистам «Челси», которые сейчас оказались в тяжелой ситуации.

Также Клопп отметил, что он не знает, какую роль сыграл Абрамович в текущих событиях, однако решение британских властей ввести в отношении бизнесмена санкции немецкий специалист поддержал.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Юрген Клопп
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Комментарии (2)
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Алекс Болельщик
12 Марта 2022 в 12:31
Еще одна крыса
SBP
12 Марта 2022 в 12:17
Не читал, но осуждаю. Ничего не знаю, но поддерживаю...
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