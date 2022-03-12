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Холанн согласовал свой переход в «Манчестер Сити»

12 Марта 2022 • 10:27 Комментировать

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн согласовал переход в «Манчестер Сити». Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказали изданию источники в Германии, сторона удалось договориться обо всех деталях будущего контракта.

«Горожане» заплатят за норвежского форварда отступные в размере 63 млн евро, а также выплатят солидный подписной бонус его агенту Мино Райоле. Общая сумма трансфера оценивается в 100 миллионов евро.

Напомним, что на Холанна также претендовал мадридский «Реал», но «сливочные», по слухам, уже договорились с Килианом Мбаппе о подписании контракта.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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