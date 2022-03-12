Рангник разрешил Рэшфорду уйти из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник разрешил Маркусу Рэшфорду покинуть команду. 24-летний форвард летом может сменить клубную прописку.

При этом сейчас Рангник требует от Рэшфорда полной выкладки на тренировках и в официальных матчах.

«Сейчас окно закрыто. Это не имеет никакого отношения к нашей следующей игре или игре во вторник», - сказал Рангник.

Маркус Рэшфорд недоволен своим положением в составе «Манчестер Юнайтед». Игрок не получает достаточно игровой практики, что подталкивает его к рассмотрению предложения от других команд. Несколько клубов уже заявили о том, что интересуются форвардом.