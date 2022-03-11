«Челси» может разориться, если Абрамович не успеет продать клуб до конца сезона – The Sun

Популярный британский таблоид The Sun сообщает, что лондонский «Челси» может разориться по окончанию нынешнего сезона. Это произойдёт, если нынешний владелец «синих» россиянин Роман Абрамович не успеет продать клуб до 31 мая.

В конце мая истекает срок лицензии, позволяющей клубу выступать. Если до этого времени клуб не обретён нового владельца, то в таком случае ему не гарантировано выживание как функционирующей структуры.

Напомним, Роман Абрамович приобрёл «Челси» в 2003 году, превратив клуб, находящийся на грани банкротства, в большой гранд мирового футбола. Теперь же российский бизнесмен оказался под санкциями правительства Великобритании, и вынужден искать покупателей для клуба.