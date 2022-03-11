«Челси» рискует потерять более 640 миллионов евро в результате расторжения контракта с Nike

Английский «Челси» может понести серьёзнейшие финансовые убытки, если компания Nike примет решение разорвать сотрудничество с лондонским клубом. Убытки пенсионеров могут достигнуть 540 миллионов фунтов стерлингом (более 640 миллионов евро). Об этом сообщает Daily Mail.

«Челси» и Nike заключили спонсорское соглашение ещё в 2016 году сроком на 15 лет на сумму 900 миллионов фунтов стерлингов (более 1,07 миллиарда евро).

Напомним, что владелец «Челси» Роман Абрамович попал под санкции правительства Великобритании. Российский бизнесмен уже передал полное управление клубом попечителям благотворительного фонда, однако пока не может договориться с потенциальными покупателями «Челси» о продаже клуба.