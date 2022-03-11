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Илья Геркус о санкциях: «Правительство Великобритании грабит Абрамовича»

11 Марта 2022 • 14:37 Комментировать (1)
Челси
...
Ньюкасл
1.30 5.20 10.50
13.03 17:00

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал санкции в отношении владельца «Челси» Романа Абрамовича.

«Получается, что правительство Великобритании просто грабит Абрамовича. Тут страшная ситуация, по клубу нанесён тяжёлый удар. Я думаю, что Челси» как-нибудь выкрутится, но это издевательство», — сказал Геркус в эфире телеканала «Матч ТВ»

Геркус считает, что после произошедших событий, другие иностранные владельцы будут с большим недоверием относиться к подобным инвестициям. Также предприниматель не представляет на что клуб будет теперь жить и переподписывать контракты с действующими футболистами, привлекая ещё и новых.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович Илья Геркус
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ЧЕЛСИ НЬЮКАСЛ
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
11 Марта 2022 в 14:48
Уважаемая администрация сайта и модераторы!Обьясните пожалуйста,как мне оставить"не политический"комментарий под политической статьей?Спасибо!!!GGMU!!!
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