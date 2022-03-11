Илья Геркус о санкциях: «Правительство Великобритании грабит Абрамовича»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал санкции в отношении владельца «Челси» Романа Абрамовича.

«Получается, что правительство Великобритании просто грабит Абрамовича. Тут страшная ситуация, по клубу нанесён тяжёлый удар. Я думаю, что Челси» как-нибудь выкрутится, но это издевательство», — сказал Геркус в эфире телеканала «Матч ТВ»

Геркус считает, что после произошедших событий, другие иностранные владельцы будут с большим недоверием относиться к подобным инвестициям. Также предприниматель не представляет на что клуб будет теперь жить и переподписывать контракты с действующими футболистами, привлекая ещё и новых.