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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Манчестер Юнайтед» переживают, что нынешние неудачи могут повлиять на поиски нового тренера

11 Марта 2022 • 13:54 Комментировать (1)

Представители «Манчестер Юнайтед» переживают, что последние неудачи команды могут серьёзно повлиять на поиски нового главного тренера.

По информации ESPN, «красные дьяволы» переживают, что некоторые тренеры могут не захотеть работать с манчестерской командой, если «Юнайтед» по итогам этого сезона не сможет попасть в Лигу чемпионов и неудачно выступит в национальном чемпионате. Напомним, что главными претендентами на пост нового наставника манкунианцев считаются Эрик тен Хаг из «Аякса» и Маурисио Почеттино из «ПСЖ».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» под шефством Ральфа Рангника занимает пятую строчку в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
11 Марта 2022 в 14:45
Да??Только последние???А раньше как сливали матчи и победы на последних минутах,а половину сезона в ничью с клубами из подвала таблицы???берите Ваську Березуцкого-не прогадаете)))А если серьезно-не нужно загадывать наперед,по"понятным"причинам я не могу тут обьяснить своего сарказма ко всей Британии,считаю что еще"вилами по воде писано"что Чемпионат закончится и ТО пройдет в установленное ранее время!!Всем мира и GGMU!!!
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