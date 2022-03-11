В «Манчестер Юнайтед» переживают, что нынешние неудачи могут повлиять на поиски нового тренера

Представители «Манчестер Юнайтед» переживают, что последние неудачи команды могут серьёзно повлиять на поиски нового главного тренера.

По информации ESPN, «красные дьяволы» переживают, что некоторые тренеры могут не захотеть работать с манчестерской командой, если «Юнайтед» по итогам этого сезона не сможет попасть в Лигу чемпионов и неудачно выступит в национальном чемпионате. Напомним, что главными претендентами на пост нового наставника манкунианцев считаются Эрик тен Хаг из «Аякса» и Маурисио Почеттино из «ПСЖ».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» под шефством Ральфа Рангника занимает пятую строчку в АПЛ.