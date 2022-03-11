Nike собирается расторгнуть контракт с «Челси»

Компания Nike планирует в ближайшее время расторгнуть спонсорское соглашение с лондонским «Челси» из-за санкций против Романа Абрамовича.

По информации Daily Mail, представители Nike всерьёз рассматривают вариант с расторжением контракта с лондонским клубом. Стоит отметить, что стороны подписали долгосрочное соглашение на 15 лет и 900 миллионов фунтов в 2016 году. Если Nike всё же решит разорвать отношения с «Челси», то команда не получит около 500 миллионов фунтов.

Напомним, что британское правительство недавно ввело санкции против владельца «Челси» Романа Абрамовича.