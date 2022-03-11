Британский министр назвал условие для продажи «Челси»

Власти Великобритании могут пойти на уступки при продаже «Челси», если к ним поступит конкретное предложение. Об этом заявил британский министр технологий Крис Филип.

«Согласно лицензии, выданной клубу, продажа не разрешена. Тем не менее, если появится покупатель, то он или клуб могут обратиться в правительство и попросить изменить условия, чтобы продажа состоялась», — приводит слова Филипа Sky News.

Напомним, что из-за санкций Роман Абрамович решил продать «Челси», но вчера стало известно, что его активы заморожены, так что продажа клуба невозможна.

Из-за новых санкций сильно пострадал сам «Челси». «Аристократам» запретили продавать билеты на матчи, проводить трансферы и продлевать контракты.