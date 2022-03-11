Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Жаль слышать об этом»: Конте высказался о ситуации в «Челси»

11 Марта 2022 • 10:51 Комментировать

Итальянский наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте в разговоре с журналистами высказался по поводу ситуации с лондонским «Челси».

Конте сказал, что ему безумно жаль слышать об этом, ведь для него «Челси» не чужой клуб, так как он два сезона наслаждался работой в лондонской команде. Антонио отметил, что это непросто для всех: для Томаса Тухеля, для игроков и для болельщиков. Итальянский тренер выразил надежду, что скоро эта ситуация разрешится.

Напомним, что на «Челси» наложили финансовые ограничения из-за санкций против владельца клуба Романа Абрамовича.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Антонио Конте Английская Премьер-лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Марта
10:51 · Англия. Премьер-лига
«Жаль слышать об этом»: Конте высказался о ситуации в «Челси»
10:37 · Англия. Премьер-лига
Роналду недоволен руководством «МЮ» 1
10:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хотел бы возглавить «Манчестер Юнайтед»
10:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не делал Погба предложений по поводу нового контракта 1
10:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать нападающего «Лиона» 1
08:53 · Англия. Премьер-лига
Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича перед матчем с «Норвичем» 2
08:22 · Англия. Премьер-лига
Тухель высказался о ситуации в «Челси»
00:11 · Англия. Премьер-лига
Погба собирается уйти из «МЮ» летом. На игрока претендуют три топ-клуба
00:06 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обратил внимание на Ришарлисона
10 Марта
23:54 · Англия. Премьер-лига
Конте связался с представителями Видаля
23:32 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Сочувствую «Челси» и Тухелю»
23:07 · Англия. Премьер-лига
Майка Ричардс: «Мбаппе нужно перейти в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити»
23:07 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта прокомментировал ситуацию в «Челси»
22:47 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал сильнейшие команды Европы
22:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» придется выложить за Рафинью 40 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем