«Жаль слышать об этом»: Конте высказался о ситуации в «Челси»

Итальянский наставник «Тоттенхэма» Антонио Конте в разговоре с журналистами высказался по поводу ситуации с лондонским «Челси».

Конте сказал, что ему безумно жаль слышать об этом, ведь для него «Челси» не чужой клуб, так как он два сезона наслаждался работой в лондонской команде. Антонио отметил, что это непросто для всех: для Томаса Тухеля, для игроков и для болельщиков. Итальянский тренер выразил надежду, что скоро эта ситуация разрешится.

Напомним, что на «Челси» наложили финансовые ограничения из-за санкций против владельца клуба Романа Абрамовича.