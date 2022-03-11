Тен Хаг хотел бы возглавить «Манчестер Юнайтед»

Тен Хаг заинтересован в переговорах с «Манчестер Юнайтед» если поступит официальное предложение.

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг был бы не против возглавить «Манчестер Юнайтед». Однако сейчас он полностью сосредоточен на работе со своим нынешним клубом. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, 52-летний голландец будет готов к переговорам, если поступит официальный запрос от «красных дьяволов». В текущем сезоне «Аякс» под руководством специалиста идёт на первой строчке чемпионата Нидерландов.

Напомним, что действующий тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник покинет эту должность по завершению сезона, заняв место консультирующего специалиста.