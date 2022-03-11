Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» не делал Погба предложений по поводу нового контракта

11 Марта 2022 • 10:14 Комментировать (1)

Руководство «Манчестер Юнайтед» не горит желанием продлевать соглашение с французским полузащитником Полем Погба.

Как в своём «Твиттере» сообщил журналист Дармеш Шет, представители манчестерской команды с прошлого лета не делали 28-летнему французскому футболисту никаких предложений по поводу продления действующего договора. Напомним, что нынешний контракт Погба с «красными дьяволами» рассчитан до конца этого сезона.

В этом сезоне Поль Погба провёл в английском чемпионате 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и девятью ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига Поль Погба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Манкунианец76
11 Марта 2022 в 10:36
я думаю,что не последнюю роль в этом играет будущий тренер МЮ,будь то Хааг или Поч,наверняка с кем-то из них руководство клуба давно ведет"закулисные"переговоры и подбивает состав под будущего рулевого.Уверен,что не аргентинцу,ни голландцу этот инстафутболист не нужен)))GGMU!!!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Марта
10:51 · Англия. Премьер-лига
«Жаль слышать об этом»: Конте высказался о ситуации в «Челси»
10:37 · Англия. Премьер-лига
Роналду недоволен руководством «МЮ» 1
10:26 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг хотел бы возглавить «Манчестер Юнайтед»
10:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не делал Погба предложений по поводу нового контракта 1
10:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать нападающего «Лиона» 1
08:53 · Англия. Премьер-лига
Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича перед матчем с «Норвичем» 2
08:22 · Англия. Премьер-лига
Тухель высказался о ситуации в «Челси»
00:11 · Англия. Премьер-лига
Погба собирается уйти из «МЮ» летом. На игрока претендуют три топ-клуба
00:06 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обратил внимание на Ришарлисона
10 Марта
23:54 · Англия. Премьер-лига
Конте связался с представителями Видаля
23:32 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Сочувствую «Челси» и Тухелю»
23:07 · Англия. Премьер-лига
Майка Ричардс: «Мбаппе нужно перейти в «Ливерпуль» или «Манчестер Сити»
23:07 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта прокомментировал ситуацию в «Челси»
22:47 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд назвал сильнейшие команды Европы
22:33 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» придется выложить за Рафинью 40 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем