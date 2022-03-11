«Манчестер Юнайтед» не делал Погба предложений по поводу нового контракта

Руководство «Манчестер Юнайтед» не горит желанием продлевать соглашение с французским полузащитником Полем Погба.

Как в своём «Твиттере» сообщил журналист Дармеш Шет, представители манчестерской команды с прошлого лета не делали 28-летнему французскому футболисту никаких предложений по поводу продления действующего договора. Напомним, что нынешний контракт Погба с «красными дьяволами» рассчитан до конца этого сезона.

В этом сезоне Поль Погба провёл в английском чемпионате 15 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и девятью ассистами.