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«Манчестер Юнайтед» хочет подписать нападающего «Лиона»

11 Марта 2022 • 10:09 Комментировать (1)

«Манчестер Юнайтед» следит за нападающим «Лиона» Муссой Дембеле.

Во время первого матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между «Порту» и «Лионом» (0:1) скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали форварда гостей Муссу Дембеле. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы предложить за француза, чей контракт истекает летом 2023 года, чуть более €30 млн. В игроке видят замену для покидающего в конце сезона Манчестер Эдинсона Кавани.

В текущем сезоне 25-летний игрок провёл за «Лион» 22 матча во всех турнирах, в которых он забил девять мячей и отдал три голевые передачи. Цена футболиста на Transfermarkt составляет €17 млн.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Манчестер Юнайтед Мусса Дембеле
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
11 Марта 2022 в 10:38
отличное было бы приобретение.Посмотрим за развитием событий...GGMU!!!
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