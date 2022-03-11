Болельщики «Челси» скандировали имя Абрамовича перед матчем с «Норвичем»

Фанаты лондонского «Челси» перед матчем английского чемпионата с «Норвичем» скандировали имя владельца клуба Романа Абрамовича.

По информации Bleacher Report, фанаты лондонской команды поддержали российского бизнесмена и владельца «Челси, против которого британское правительство недавно ввело санкции. Из-за этого «синим» ограничили финансирование и запретили подписывать новых игроков, а также запретили продлевать контракты с нынешними футболистами.

Напомним, что «Челси» в итоге уверенно обыграл на выезде «Норвич» со счётом 3:1.