Тухель высказался о ситуации в «Челси»

Немецкий наставник «Челси» Томас Тухель высказался по поводу непростой ситуации в лондонском клубе.

Тухель сказал, что команде нужно сосредоточиться на матчах и на том, чтобы сохранить правильное отношение к делу. Немецкий специалист отметил, что пока у лондонского клуба есть достаточное количество футболок и автобус, то игроки будут участвовать в матчах и сражаться за победы. Томас добавил, что не знает, что с «Челси» будет в будущем.

Напомним, что из-за санкций против Романа Абрамовича лондонскому клубу ограничили бюджет и запретили работать на трансферном рынке.