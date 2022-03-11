«Арсенал» обратил внимание на Ришарлисона

Лондонский «Арсенал» обратил внимание на нападающего «Эвертона» Ришарлисона, сообщает Planet Sport .

Футболист, наряду со своим партнером по команде Домиником Калвертом-Льином, входит в шорт-лист игроков, которыми интересуются «канониры», чтобы усилить линию нападения.

24-летний бразилецв этом сезоне находится не в лучшей форме, так же как и его клуб. На счету Ришарлисона всего четыре гола, а команда Фрэнка Лэмпарда занимает тревожное 17-е место в таблице АПЛ.

Возможный трансфер прокомментировал бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун.

«Он действительно величайший талант. Он все время в движении. И каждый раз, когда идет долгий розыгрыш мяча, центральные защитники, просто не могут с ним справиться», - сказал Киоун британским журналистам.