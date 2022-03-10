Конте связался с представителями Видаля

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте связался с окружением игрока «Интера» Артура Видаля по вопросу переезда футболиста в Лондон, сообщает La Tercera.

Видаль, которому этим летом скоро исполнится 35 лет, потерял место в основном составе миланского клуба. И хотя в этом сезоне он провел 31 матч в Серии А, в основном он выходил лишь на замену.

Сообщается, что чилиец хочет покинуть «Сан Сиро», так считает, что это его последний шанс, чтобы завоевать какой-либо трофей.

Тем не менее, лондонский клуб может столкнуться с конкуренцией со стороны турецкого «Галатасарая», который готов сделать Видалю интересное предложение в летнее трансферное окно.