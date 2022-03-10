Как британские власти делают из «Челси» ритуальную жертву

В четверг стало известно, что власти Великобритании наложили санкции на Романа Абрамовича, из-за которого под ударом оказался «Челси». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над ситуацией.

В четверг Роман Абрамович оказался в санкционном списке Великобритании. Из-за этого под довольно сильный удар попал и «Челси». Лондонскому клубу запрещено покупать и продавать футболистов, продлевать контракты, реализовывать билеты на матчи и различные товары через свой магазин и тратить на выездные матчи больше 20 тысяч фунтов. Причём такие правила в отношении «Челси» действуют до 31 мая, а что будет потом – пока непонятно. Роман Абрамович при этом может продать «Челси», при условии, что лично сам не получит ни пенни.

Понятно, что этот сезон «Челси» доиграет, но уже летом лондонцы могут резко перестать быть топ-клубом. Наложенные ограничения сами по себе довольно сильно ударят по бюджету «синих». Вдобавок к этому уже известно, что титульный спонсор компания Three расторгла контракт с «Челси». В итоге летом лондонцам, возможно, придётся продавать футболистов, чтобы покрыть убытки.

И всё же финансовые потери пока для «Челси» едва ли так сильно страшны. Кажется, у клуба есть «подушка». Лондонцы к тому же получат призовые от УЕФА за Лигу чемпионов и, видимо, пробьются в главный еврокубок на будущий сезон. В общем, резко обанкротиться «Челси» едва ли может.

Другое дело, что эта ситуация может серьёзно ударить по будущему «Челси». В любом случае Абрамович уже заявил о том, что продаст клуб. Однако нынешние ограничения довольно сильно осложняют сделку. «Челси» резко становится проблемным активом. Помимо этого, надо будет как-то выкупить клуб так, чтобы заплатить, но не Абрамовичу. По всей видимости, «Челси» лишится ещё и Марины Грановской – лучшего футбольного менеджера. Сообщалось, что и она попала в список «токсичных» людей. По этой логике и другой топ-менеджмент «синих» может уйти вслед за Абрамовичем, что ударит по клубу.

Откровенно говоря, кажется, что английские власти приносят «Челси» в ритуальную жертву. Лондонский клуб может очень быстро лишиться топового статуса, а возможно, и вовсе пойти ко дну. Вероятно, английские власти этому будут только рады. В этом случае можно будет легко указать на утонувший «Челси» и сказать, что санкции действуют в отношении конкретных людей вне зависимости от места нахождения их активов. Раз уж нашли у Абрамовича такой актив в Британии, значит, все негативные последствия должны распространяться и на него, и плевать, что из-за этого рабочие места могут потерять люди, которые трудились в «Челси».

Если Абрамович довольно быстро не отдаст клуб кому-то (видимо, продать, даже через разные схемы, будет очень сложно), то «Челси» вскоре может рухнуть. Исключительно с футбольной точки зрения, в отрыве от всего происходящего, это будет обидно. Лондонцы стали большим клубом не только благодаря деньгам Абрамовича, но и за счёт очень грамотного оплавления.

Помимо всего прочего, такой удар по «Челси» может в будущем сделать покупку английских клубов не столь интересной инвестицией. Наверняка сейчас задумались о будущем эмиратские владельцы «Манчестер Сити» и саудиты из «Ньюкасла». В конце концов, что будет в будущем – никто не знает. Да и точно должен нервничать Фархад Мошири, которому принадлежит «Эвертон». Его может и не спасти дистанцирование от Алишера Усманова.

Роман Андреев