«Челси» сможет тратить 20 тысяч фунтов на выездные игры: Хватит ли этих денег

Одно из ограничений, наложенных на «Челси» из-за санкций в отношении Романа Абрамовича, это сумма, которую клуб сможет тратить на выездные игры. Она составляет 20 тысяч фунтов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, хватит ли этого.

Из-за санкций в отношении Романа Абрамовича, которые наложили британские власти, довольно серьёзно пострадал «Челси». Лондонскому клубу запрещено продавать билеты и мерч, продавать игроков и даже продлевать действующие контракты. Помимо этого, «Челси» теперь сможет тратить на выездные игры не более 20 тысяч фунтов. Откровенно говоря, этих денег недостаточно в нормальных условиях.

Стоимость поездок на выездные игры футбольных клубов зависит от ряда факторов, но счёт, как правило, исчисляется тысячами фунтов, причём эта цифра возрастает для игр в соревнованиях под эгидой УЕФА, таких как Лига чемпионов. Хьюго Шектер, который был администратором в «Вест Хэме» и «Саутгемптоне», отметил в твиттере, что по самым скромным подсчетам средняя стоимость выезда составляет около 30 000 фунтов. В эту сумму входят расходы на перелёт, проезд на автобусе или поезде, охрана, проживание в гостинице и питание.

«Не вижу, как можно, выезжая за границу, обойтись чем-то другим, кроме как использованием регулярных рейсов или поездок на своём автобусе и значительного снижения стандарта отеля», – написал Шектер. «Это окажет большое влияние», – добавил он.

Стоимость поездки команды «Челси» на игру в Лиге чемпионов, как это необходимо для предстоящей игры 1/8 против «Лилля», обычно значительно выше 20 000 фунтов. Почему это стоит так дорого? В случае с «Челси» учтите, что на каждую игру обычно едет группа из 21 игрока и шести человек тренерского состава. Кроме того, около 10 человек вспомогательного персонала совершат поездку, хотя некоторые отправятся отдельно, по своим маршрутам. В любом случае в общей сложности это около 40 человек, которых нужно перевезти на пароме, а затем разместить на ночь, не говоря уже о том, чтобы накормить. Затем им предстоит обратный путь.

Если смотреть бюджетный вариант, это может стоить до 4000 фунтов стерлингов за ночь для группы из 40 человек. Однако футболисты Премьер-лиги, как правило, останавливаются в роскошных отелях, поэтому одно только проживание значительно превышает лимит в 20 000 фунтов стерлингов. Добавьте к этому расходы на частный самолет, охрану и питание для элитных спортсменов, и бюджет в 20 000 фунтов может оказаться не таким уж и большим.

Правительство Великобритании, возможно, немного повысит этот лимит, но если он останется прежним, то администраторам «Челси» придется потрудиться, чтобы организовать доступный и комфортный проезд на игры. Путешествие на регулярных рейсах теперь выглядит реальной возможностью для «Челси», в то время как игрокам и персоналу, возможно, придётся привыкать к менее качественным гостиницам.

Роман Андреев