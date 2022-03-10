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«Челси» сможет тратить 20 тысяч фунтов на выездные игры: Хватит ли этих денег

10 Марта 2022 • 23:37 Комментировать
Челси
...
Ньюкасл
1.30 5.20 10.50
13.03 17:00

Одно из ограничений, наложенных на «Челси» из-за санкций в отношении Романа Абрамовича, это сумма, которую клуб сможет тратить на выездные игры. Она составляет 20 тысяч фунтов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, хватит ли этого.

Из-за санкций в отношении Романа Абрамовича, которые наложили британские власти, довольно серьёзно пострадал «Челси». Лондонскому клубу запрещено продавать билеты и мерч, продавать игроков и даже продлевать действующие контракты. Помимо этого, «Челси» теперь сможет тратить на выездные игры не более 20 тысяч фунтов. Откровенно говоря, этих денег недостаточно в нормальных условиях.

Стоимость поездок на выездные игры футбольных клубов зависит от ряда факторов, но счёт, как правило, исчисляется тысячами фунтов, причём эта цифра возрастает для игр в соревнованиях под эгидой УЕФА, таких как Лига чемпионов. Хьюго Шектер, который был администратором в «Вест Хэме» и «Саутгемптоне», отметил в твиттере, что по самым скромным подсчетам средняя стоимость выезда составляет около 30 000 фунтов. В эту сумму входят расходы на перелёт, проезд на автобусе или поезде, охрана, проживание в гостинице и питание.

«Не вижу, как можно, выезжая за границу, обойтись чем-то другим, кроме как использованием регулярных рейсов или поездок на своём автобусе и значительного снижения стандарта отеля», – написал Шектер. «Это окажет большое влияние», – добавил он.

Стоимость поездки команды «Челси» на игру в Лиге чемпионов, как это необходимо для предстоящей игры 1/8 против «Лилля», обычно значительно выше 20 000 фунтов. Почему это стоит так дорого? В случае с «Челси» учтите, что на каждую игру обычно едет группа из 21 игрока и шести человек тренерского состава. Кроме того, около 10 человек вспомогательного персонала совершат поездку, хотя некоторые отправятся отдельно, по своим маршрутам. В любом случае в общей сложности это около 40 человек, которых нужно перевезти на пароме, а затем разместить на ночь, не говоря уже о том, чтобы накормить. Затем им предстоит обратный путь.

Если смотреть бюджетный вариант, это может стоить до 4000 фунтов стерлингов за ночь для группы из 40 человек. Однако футболисты Премьер-лиги, как правило, останавливаются в роскошных отелях, поэтому одно только проживание значительно превышает лимит в 20 000 фунтов стерлингов. Добавьте к этому расходы на частный самолет, охрану и питание для элитных спортсменов, и бюджет в 20 000 фунтов может оказаться не таким уж и большим.

Правительство Великобритании, возможно, немного повысит этот лимит, но если он останется прежним, то администраторам «Челси» придется потрудиться, чтобы организовать доступный и комфортный проезд на игры. Путешествие на регулярных рейсах теперь выглядит реальной возможностью для «Челси», в то время как игрокам и персоналу, возможно, придётся привыкать к менее качественным гостиницам.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович
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ЧЕЛСИ НЬЮКАСЛ
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окончен Саутгемптон 1:2 Ньюкасл 2.05 3.55 3.65
окончен Вулверхэмптон 4:0 Уотфорд 1.80 3.40 5.00
окончен Норвич 1:3 Челси 11.00 5.00 1.33
окончен Лидс 0:3 Астон Вилла
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