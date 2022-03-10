Гвардиола: «Сочувствую «Челси» и Тухелю»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением относительно ситуации в «Челси».

Лондонский клуб столкнулся с санкциями, ограничивающими любые расходы. По утверждениям прессы, данные события могут повлиять на будущее в клубе многих игроков и тренера.

«Я видел заголовки, но дайте мне время, чтобы разобраться в произошедшем. Это неприятная ситуация для Томаса Тухеля и игроков. Не знаю, что их ждёт, но я сочувствую им», – цитирует Гвардиолу Daily Mail.

В настоящий момент «Челси» занимает третье место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, а также ведёт борьбу за победу в Лиге чемпионов и Кубке Англии.