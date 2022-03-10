Аспиликуэта прокомментировал ситуацию в «Челси»

Защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта прокомментировал ситуацию, которая возникла в "Челси" после новостей о санкциях против Романа Абрамовича.

"Должен признать, что это необычный день. Мы не можем контролировать этот вопрос. Мы приехали на игру и должны бороться за три очка. Мы должны забыть о том, что происходит снаружи", - сказал футболист в интервью перед игрой с "Норвичем".

Сегодня официально подтвердилась информация, что владельцу "Челси" роману Абрамовичу запретили продавать клуб, а все счета егоактивы были заморожены.

Самому клубу запретили вести какие-либо операции на трансферном рынке.