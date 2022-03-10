«Барселоне» придется выложить за Рафинью 40 миллионов евро

Как сообщает издание SPORT, «Барселоне» придется выложить за футболиста «Лидса» Рафинью 40 миллионов евро.

Контракт игрока заканчивается в 2024 году. Учитывая, что «Лидс» потенциально имеет шанс вылететь из АПЛ, не исключено, что Рафинья захочет покинуть клуб уже этим летом.

Сейчас 25-летний футболист рассматривает предложения от других клубов и пока не спешит подписывать с «Лидсом» новое соглашение.

Отмечается, что игра в АПЛ всегда была приоритетной целью для бразильца, но он готов рассмотреть варианты и из других клубов, которые борются за самые высокие достижения.

В случае, если «Лидс» вылетит из АПЛ, цена на Рафинью может быть существенно снижена.