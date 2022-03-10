Тухель не собирается покидать «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель хочет сохранить за собой пост, несмотря на проблемы клуба.

На фоне последних событий, развернувшихся вокруг «Челси» и Романа Абрамовича, пресса начала активно связывать Тухеля с возможным уходом. Вероятным местом продолжения карьеры называется один из клубов-конкурентов по Премьер-лиге – «Манчестер Юнайтед».

Однако, по сведениям издания The Telegraph, 48-летний немец не собирается менять место работы. Близкие к наставнику «синих» источники утверждают, что Тухелю нравится в лондонском клубе.

Будущее специалиста в «Челси» может оказаться под угрозой лишь в случае прихода новых владельцев, чьи взгляды не будут ему близки.