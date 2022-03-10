Бербатов призвал боссов «МЮ» хорошо подумать при назначении нового тренера

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов призвал руководство клуба внимательно взвесить все «за» и «против» при назначении нового главного тренера.

«Франция – это другая лига. Я играл там. «ПСЖ» наголову сильнее всех, но это опять не сработало», - сказал Бербатов в беседе с Betfair.

Он отметил, что Маурисио Почеттино, которого прочат на роль главного тренера манчестерского клуба, возможно, не является самым оптимальным вариантом.

Также он посоветовал боссам «МЮ» обратить внимание и на других специалистов.