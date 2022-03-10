Лескотт и Харгривз похвалили игру Фодена

В интервью журналистам BT Sport бывшие игроки сборной Англии Джолеон Лескотт и Оуэн Харгривз похвалили игру полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фоден.

«Я думаю, что у него есть все шансы стать самым титулованным английским игроком в истории. Если он останется в «Манчестер Сити» на протяжении всей своей карьеры, а они продолжат доминировать, как раньше, он получит в среднем два трофея за сезон. Я бы не удивился этому», - сказал Лескотт.

«Он такой уникальный. Он напоминает мне Иньесту. Он отличный дриблер, его скорость, его видение игры делает его уникальным», - согласился Харгривз.

Фоден дебютировал за «Сити» в 2017 году и с тех пор провел 155 матчей во всех турнирах, забив 41 гол и сделав 30 результативных передач.